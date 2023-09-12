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Валерий Карпин признал, что у сборной России есть проблемы с мотивацией

Валерий Карпин признал, что у сборной России есть проблемы с мотивацией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации национальной команды на данном этапе.

«У нашей команды присутствует проблема с мотивацией. Она не главная, но она, естественно, есть. Давайте так: если бы это был официальный матч, Джикию мы не заменили бы. Ну, например.

Игроки сегодня бились. Если бы не бились, они не сравняли бы счёт. Хорошо, результат неудовлетворительный, и? Что делать – продолжать работать. Как вы сказали – мотивировать, если надо игроков мотивировать выступать за сборную», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром (1:1) стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

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