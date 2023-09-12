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Джейдон Санчо удалил пост с критикой тен Хага со своей страницы в соцсети

Джейдон Санчо удалил пост с критикой тен Хага со своей страницы в соцсети
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Игрок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо удалил пост с критикой главного тренера команды Эрика тен Хага со своей страницы в «твиттере». Кроме того, футболист установил на аватар фотографию с тренером.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги, тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

Сообщалось, что главный тренер команды и футболист собираются побеседовать друг с другом 16 сентября перед игрой «красных дьяволов» с «Брайтоном», чтобы окончательно решить вопрос о будущем Санчо в стане манкунианцев.

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