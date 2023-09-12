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Романо: Санчо не мотивирован в «Манчестер Юнайтед»

Романо: Санчо не мотивирован в «Манчестер Юнайтед»
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Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о положении вингера Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Что касается игрока, то Джейдон Санчо, вероятно, чувствует, что у Эрика тен Хага в стартовом составе другие идеи, и именно поэтому он не мотивирован. Но это нормально в футболе», – сказал Романо на своём стриме.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги, тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

Сообщалось, что главный тренер команды и футболист собираются побеседовать друг с другом 16 сентября перед игрой «красных дьяволов» с «Брайтоном», чтобы окончательно решить вопрос о будущем Санчо в стане манкунианцев.

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