Ловчев — о ничьей с Катаром: как сказал Карпин — «игра была равна». Дальше додумайте сами

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Начало было бодрым, концовка порадовала — и всё. Но этого мало. Я всё прекрасно понимаю — с кем мы сейчас играем и почему. Но вот нам декларируют уже несколько лет создание новой команды на будущее, при этом непонятно, когда это будущее настанет.

Но команды как таковой до сих пор нет. Тренер перепробовал всех российских игроков чемпионата — и до сих пор у нас нет команды как таковой. Дело не в том, что он вызывает кого-то плохого, кого-то не в форме. Дело в том, что он выбор свой до сих пор не сделал, команду не построил.

Против нас играла команда старательная, но не более того. Очень чётко было понятно, что мы ничем не лучше их. В концовке, когда стало подгорать, встрепенулись, забили гол — на него наиграли.

Играли две равные команды. Как в своё время сказал Карпин после какого-то матча — «игра была равна». А остальное додумайте сами… Это Карпин так говорил о таких играх, не я.

Исчезло понимание того, что мы обязаны обыгрывать такие команды, как Катар. Вы страну представляете, спортсмены, если они представляют Россию, обязаны в любом спорте показывать свою силу. Мы страну этими матчами точно не прославили. Результат всегда важен. Не надо так играть за сборную», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.