Италия обыграла Украину в матче отбора Евро-2024

Завершился матч 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Италии и Украины. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Италии одержала первую победу под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти (2:1).
«Скуадра адзурра» вышла вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу полузащитника Давиде Фраттези. Спустя ещё 16 минут хавбек оформил дубль. Украинцы смогли отыграть лишь один мяч — на 41-й минуте голом отметился вингер Андрей Ярмоленко. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Италии.
Группу C возглавляет Англия. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает второе место, заработав семь очков после четырёх игр. Украина (7) находится на третьей строчке, сыграв пять матчей.
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