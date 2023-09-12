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Италия обыграла Украину в матче отбора Евро-2024

Италия обыграла Украину в матче отбора Евро-2024
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Завершился матч 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Италии и Украины. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Италии одержала первую победу под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти (2:1).

«Скуадра адзурра» вышла вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу полузащитника Давиде Фраттези. Спустя ещё 16 минут хавбек оформил дубль. Украинцы смогли отыграть лишь один мяч — на 41-й минуте голом отметился вингер Андрей Ярмоленко. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Италии.

Группу C возглавляет Англия. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает второе место, заработав семь очков после четырёх игр. Украина (7) находится на третьей строчке, сыграв пять матчей.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Фраттези – 12'     2:0 Фраттези – 29'     2:1 Ярмоленко – 41'    
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