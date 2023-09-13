Сергей Ребров оценил шансы сборной Украины пробиться в финальный турнир Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о шансах национальной команды пробиться на Евро-2024 после поражения от Италии.

«Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Эти две игры, с Англией и Италией, были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то мы имеем шансы. На следующие игры мы будем готовиться очень серьёзно. Я уверен, что у нас есть шансы», — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

12 сентября завершился матч 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Италии и Украины. Сборная Италии одержала первую победу под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти (2:1).

Италия занимает второе место группы С, заработав семь очков после четырёх игр. Украина (7) находится на третьей строчке, сыграв пять матчей.