ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингема» Денниса
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ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, московский клуб делал предложение о трансфере 25-летнего футболиста, однако сделка не состоялась. Отмечается, что Деннис принял решение продолжить карьеру в Турции. «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать игрока с выплатой 100% зарплаты.
В сезоне-2022/2023 Деннис принял участие в 19 матчах за «Ноттингем Форест» в АПЛ, забил два гола и записал на свой счёт две результативные передачи.
ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России.
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