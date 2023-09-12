Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У самарского клуба будет право выкупа игрока.
Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.
Ушаков является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист также успел поиграть за ещё один столичный клуб — «Торпедо». Ранее сообщалось о переходе хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича в «Балтику».
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