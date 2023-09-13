Александр Солдатенков поделился эмоциями от гола в ворота сборной Катара

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал о тех эмоциях, что почувствовал после забитого гола в товарищеском матче против сборной Катара (1:1). Затем защитник оценил весь тренировочный сбор.
«Сначала испытал не очень хорошие эмоции, потому что из-под меня забили — из-за моей ошибки. Но потом удалось с углового забить ответный — испытал уже положительные эмоции.
Как оценю сбор? Нормально поработали. Какие-то моменты отработали, также старались их выполнить в игре. Для следующих матчей это будет полезно. Не знаю, когда следующий сбор. Но, наверное, в октябре или в ноябре», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Александр дебютировал за сборную России 17 ноября 2022 года в матче против национальной команды Таджикистана.
- 13 сентября 2023
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