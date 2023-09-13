Йозуа Киммих может пропустить ближайший матч «Баварии» из-за травмы

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рискует пропустить ближайший матч мюнхенской команды из-за повреждения, полученного во время игры «бундестим» с национальной командой Японии. Об этом информирует журналист Максимилиан Кох в своём «твиттере».
Сообщается, что во время матча со сборной Японии полузащитник «Баварии» получил удар по бедру и на текущий момент его физическое состояние вызывает вопросы. Сегодня, 13 сентября, Киммих пройдёт обследование в Мюнхене. Футболист рассчитывает, что сможет приступить к тренировкам с командой завтра, 14 сентября, и сыграть с «Байером» в ближайшую пятницу.
Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия.
- 13 сентября 2023
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