Йозуа Киммих может пропустить ближайший матч «Баварии» из-за травмы

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рискует пропустить ближайший матч мюнхенской команды из-за повреждения, полученного во время игры «бундестим» с национальной командой Японии. Об этом информирует журналист Максимилиан Кох в своём «твиттере».

Сообщается, что во время матча со сборной Японии полузащитник «Баварии» получил удар по бедру и на текущий момент его физическое состояние вызывает вопросы. Сегодня, 13 сентября, Киммих пройдёт обследование в Мюнхене. Футболист рассчитывает, что сможет приступить к тренировкам с командой завтра, 14 сентября, и сыграть с «Байером» в ближайшую пятницу.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия.