Экс-игрок «Севильи» Нолито объявил о завершении карьеры

36-летний испанский нападающий Нолито официально объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока стала «Ибица».

«Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно описать. Пришло время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении стольких лет — футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне, который позволил мне пережить столько всего и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания. Отдельное спасибо моей семье за то, что она поддерживала меня с первого до последнего дня. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые так или иначе принимали участие в моей карьере. Всем моим бывшим коллегам и работникам всех коллективов, в которых мне довелось работать. Я никогда не забуду ту привязанность и признательность, которую мне всегда оказывали болельщики. Наконец, я хотел бы особо отметить Санлукар-де-Баррамеда, мой город, и моих друзей из «Атлетико Санлукеньо». Я был ошеломлен, получив столько любви, и хотел бы завершить свою карьеру в клубе, где я начинал профессиональную карьеру, но думаю, что настало время для новых вызовов.

Спасибо тебе большое, футбол! Прощайте!», — написал футболист в своих соцсетях.

За свою карьеру Нолито успел поиграть за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду», «Сельту», «Манчестер Сити» и «Севилью».