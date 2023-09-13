Экс-игрок «Севильи» Нолито объявил о завершении карьеры

36-летний испанский нападающий Нолито официально объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока стала «Ибица».
«Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно описать. Пришло время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении стольких лет — футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне, который позволил мне пережить столько всего и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания. Отдельное спасибо моей семье за то, что она поддерживала меня с первого до последнего дня. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые так или иначе принимали участие в моей карьере. Всем моим бывшим коллегам и работникам всех коллективов, в которых мне довелось работать. Я никогда не забуду ту привязанность и признательность, которую мне всегда оказывали болельщики. Наконец, я хотел бы особо отметить Санлукар-де-Баррамеда, мой город, и моих друзей из «Атлетико Санлукеньо». Я был ошеломлен, получив столько любви, и хотел бы завершить свою карьеру в клубе, где я начинал профессиональную карьеру, но думаю, что настало время для новых вызовов.
Спасибо тебе большое, футбол! Прощайте!», — написал футболист в своих соцсетях.
За свою карьеру Нолито успел поиграть за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду», «Сельту», «Манчестер Сити» и «Севилью».
- 13 сентября 2023
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:30
-
17:23
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:47
-
16:42
-
16:32
-
16:28
-
16:18
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:43
-
15:20
-
15:18