Ротенберг оценил результаты футбольного клуба «Сочи» в текущем сезоне

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал текущие успехи своей команды.

«Игра неплохая, результат не радует — коротко и ясно. Я пока не трогаю тренера, однако он должен показать результат. Потому что игра есть — не буду сейчас вдаваться в подробности. Тренер — это такая профессия, она от бога даётся. Либо она есть, либо её нет. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер — это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет отработал тренером.

Поэтому здесь это либо проявится, либо нет. Нужно разговаривать с каждым спортсменом. В футболе, может быть, это и проще: дайте мне вот этого, купил того, этого, дайте мне того. А если у тебя есть материал, который может расти, то из каждого игрока, из каждого спортсмена тренер должен вытащить всё то, что он видит в нём. А если он не видит, значит, он не тренер. Раз он пришёл в команду, попал, значит, в нём было заложено то зерно, почему он туда попал. Задача тренера — вытащить всё это наружу. Это и психология, и физиология», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков. С начала старта чемпионата России прошло семь туров.