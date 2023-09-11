Президент «Сочи» Ротенберг: отставка Хохлова не обсуждается, но мы ждём результата
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что отставка главного тренера команды Дмитрия Хохлова на данный момент не обсуждается, но руководство клуба ждёт результата в ближайшее время.
«На данный момент отставка Хохлова не обсуждается. Как я уже говорил вам, рисунок игры мне нравится, но мы ждём результата. От этого всё будет зависеть», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
После семи туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков. Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Прежде российский специалист работал в «Роторе», «Кубани» и на разных должностях в московском «Динамо». В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в чемпионате России.
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