Президент «Сочи» Ротенберг: отставка Хохлова не обсуждается, но мы ждём результата

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что отставка главного тренера команды Дмитрия Хохлова на данный момент не обсуждается, но руководство клуба ждёт результата в ближайшее время.

«На данный момент отставка Хохлова не обсуждается. Как я уже говорил вам, рисунок игры мне нравится, но мы ждём результата. От этого всё будет зависеть», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

После семи туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков. Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Прежде российский специалист работал в «Роторе», «Кубани» и на разных должностях в московском «Динамо». В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в чемпионате России.