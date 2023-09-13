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Солдатенков: на поле реально видно, что Головин приехал из Европы — игрок другого уровня

Солдатенков: на поле реально видно, что Головин приехал из Европы — игрок другого уровня
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков высказался о своём коллеге по национальной команде Александре Головине.

«Головин? На поле реально видно, что футболист приехал из Европы. Конечно, у него видно виденье игры и понимание футбола. Головин — чуть другого уровня футболист», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году после перехода из московского ЦСКА за € 30 млн. За монегасков футболист провёл 180 матчей во всех официальных турнирах, отметился 26 забитыми мячами и 33 результативными передачами.

Напомним, вчера, 12 сентября, сборная России провела товарищеский матч со сборной Катара. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В концовке встречи Солдатенков сравнял счёт.

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