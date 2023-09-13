«Ротор» разгромил «Легион Динамо» и вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между волгоградским «Ротором» и махачкалинским «Легионом Динамо». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой «Ротора» со счётом 3:0.
В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Спустя восемь минут после начала второй половины встречи 21-летний форвард Даниил Арсентьев вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте матча бывший игрок московского «Локомотива» и «Урала» Михаил Агеев увеличил преимущество «Ротора» до двух мячей. На 76-й минуте 25-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов забил третий мяч в ворота «Легиона Динамо».
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