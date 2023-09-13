Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» разгромил «Легион Динамо» и вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

«Ротор» разгромил «Легион Динамо» и вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между волгоградским «Ротором» и махачкалинским «Легионом Динамо». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой «Ротора» со счётом 3:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Спустя восемь минут после начала второй половины встречи 21-летний форвард Даниил Арсентьев вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте матча бывший игрок московского «Локомотива» и «Урала» Михаил Агеев увеличил преимущество «Ротора» до двух мячей. На 76-й минуте 25-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов забил третий мяч в ворота «Легиона Динамо».

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 0
Легион Динамо
Махачкала
1:0 Арсентьев – 53'     2:0 Агеев – 67'     3:0 Гаджимурадов – 75'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android