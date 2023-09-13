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Кубок России. Ростовский СКА обыграл «Дружбу» в серии послематчевых пенальти

Кубок России. Ростовский СКА обыграл «Дружбу» в серии послематчевых пенальти
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Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Дружбой» из Майкопа и ростовским СКА. Игра проходила на стадионе «Адыгейский республиканский стадион» в Майкопе. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился победой СКА в серии послематчевых пенальти 1:1 (пен. 4:3).

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. На 30-й минуте первого тайма 20-летний полузащитник Никита Каштан, после передачи бывшего игрока московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» Павла Соломатина, вывел СКА вперёд. На 83-й минуте форвард «Дружбы» Аскер Делок сравнял счёт и перевёл матч в серию пенальти, где сильнее оказались футболисты СКА Ростов-на-Дону — 4:3.

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Дружба
Майкоп
Окончен
1 : 1
3 : 4
СКА Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
0:1 Каштан – 30'     1:1 Делок – 83'    
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