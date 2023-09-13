Наумов: уход Изидора — потеря для «Локомотива», а в «Зените» он будет в запасе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе форварда Вильсона Изидора в петербуржскую команду и порассуждал о перспективах французского форварда в стане сине-бело-голубых.

«Переход Изидора в «Зенит» — потеря для «Локомотива». Вильсон хочет играть, он умеет это делать, главное — желание. К сожалению, он не всегда проявлял это желание в стане «железнодорожников», поэтому проводил некоторые матчи блекло. Но когда он выходит с желанием, тогда это сильный футболист. Но я не думаю, что для Изидора хорош трансфер именно в «Зенит». Мне кажется, что в петербургской команде он не будет иметь достаточно игровой практики. Ему тяжело там будет выиграть конкуренцию. Бразильцы вряд ли будут отдавать свои места кому бы то не было. Поэтому Вильсону будет очень тяжело, скорее всего большую часть времени он там будет проводить на скамейке запасных.

Но его не стоило держать в «Локомотиве», потому что в последнее время он сидел на замене и особо не хотел играть за эту команду. Не знаю правда, какая там финансово составляющая. Но, если «Локомотив» продал его за хорошие деньги, то это неплохая сделка», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

Напомним, французский форвард перешёл в «Зенит» на правах годичной аренды с обязательным выкупом. В прошлом сезоне Изидор провёл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.