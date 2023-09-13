Изидор: матч с «Локомотивом» будет для меня особенным. Я не предатель, это мой выбор

Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, матчи с «Локомотивом» для него будут особенными. Напомним, Изидор переехал в Санкт-Петербург именно из стана железнодорожников.

«Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву». Я профессионал, и в «Зените» буду делать то же самое — показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».