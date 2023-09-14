Бывший игрок сборной Англии – о Мудрике в «Челси»: мне жаль Михаила, время для него тикает

Бывший футболист сборной Англии Глен Джонсон высказался о выступлении украинца Михаила Мудрика в «Челси».
«Я считаю, что ему нужно быть намного более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не хочу, чтобы он был физически агрессивным, я хочу, чтобы он продолжал отталкивать защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстр. Если вы настолько быстры, вам всегда следует пытаться выйти с кем-нибудь один на один или сделать что-нибудь продуктивное, чтобы болельщики могли тебя поддержать. Когда это произойдёт, он, возможно, сможет обрести некоторую уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и сделать результативные передачи.
Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нём каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном итоге, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», — приводит слова Джонсона Ggrecon.
Мудрик перешёл в «Челси» в 2023 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.
Мудрик показал свою работу в спортзале
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