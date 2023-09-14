Бояринцев оценил перспективы выхода «Сокола» в РПЛ. Его клуб идёт вторым в Первой лиге

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о шансах команды выйти в РПЛ по итогам сезона Первой лиги.

«Зачем строить далеко идущие планы? Наша задача — провести первую часть чемпионата на оценку хорошо. Обнадёживать себя мыслями об РПЛ пока не стоит. Наши задачи сейчас более приземлённые. Вы же понимаете, что это команда-дебютант. Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Саратов — футбольный город. Может, в будущем будет поставлена и более серьёзная задача», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После девяти туров «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на три очка.