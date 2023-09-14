Махачкалинское «Динамо» примет «Аланию» на «Анжи-Арене»

Местом проведения матча 10-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Аланией» станет «Анжи-Арена» в Каспийске, сообщает официальный сайт дагестанского клуба. Предыдущие домашние игры в нынешнем сезоне бело-голубые проводили на стадионе «Труд» в столице республики.
Поединок между «Динамо» и «Аланией» отобран для прямой телетрансляции на «Матч ТВ», поэтому игра вынесена на понедельник, 18 сентября. Встреча назначена на 18:30. Вход на матч будет свободным.
Перед игрой, с 15:30, на территории у стадиона «Анжи-Арена» болельщиков и гостей ждёт масштабная развлекательная программа. Организаторы матча объявили, что всех зрителей ожидают приятные сюрпризы и подарок.
После девяти туров «Динамо» занимает в Первой лиге четвёртое место, набрав 15 очков. «Алания» лидирует в турнире — в её активе 20 очков.
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