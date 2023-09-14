Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: хочу, чтобы легионеры играли не только за нули в контракте

Главный тренер «Сокола» и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил о своих выступлениях за московскую команду.

«Если обсуждать наш «Спартак», мы последними застали поколение ребят, воспитанных на спартаковских традициях — таких как Титов, Аленичев. Мы и без них, конечно, понимали, что это за клуб. Была преемственность поколений, но сейчас это всё размылось. Хотя чемпионский год был неплохой, сложился костяк из российских ребят (Глушаков, Комбаров, Ребров), на который наросло мясо.

Но сейчас большое количество легионеров, вряд ли они хорошо знают историю клуба и традиции. В то же время приятно видеть, что появляются ребята из академии — такие как Мелёшин. На них надежда, что они будут расти и добиваться успехов. Ну и хотелось бы, чтобы всем легионерам, не только в «Спартаке», объясняли ценности клубов. Чтобы не только за нули в контракте играли», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.