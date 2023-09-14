Бояринцев – об Абаскале: я эти перестановки в составе «Спартака» не очень понимаю

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил выступления красно-белых в новом сезоне чемпионата России.

«Начали они очень хорошо. В первых турах понравились: было видно, что появилось разнообразие в позиционных атаках. Но потом пошли какие-то метания. На всё воля тренера, конечно, но я этих перестановок в составе не очень понимаю. Абаскалю внутри команды разобраться легче, хотя со стороны кажется, что это лишнее. Потеряли футбол, который был в первых играх. Светлым пятном был первый тайм с “Динамо”. Быстрые атаки, реализация, а потом опять… Пока “Спартак” полярный. Но мы помним, что в предыдущем сезоне такая ситуация у Абаскаля уже была — то хорошо играли, то сбавляли. Стабильности не хватает», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После семи туров «Спартак» занимает девятое место с десятью очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17 очков).