Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 6-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 14 сентября, стартует 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию полное расписание 6-го тура.
Расписание матчей 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии
14 сентября, четверг:
«Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» (18:00 мск);
«Аль-Вахда» — «Дамак» (21:00 мск).
15 сентября, пятница:
«Аль-Фейха» — «Аль-Шабаб» (18:00 мск);
«Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» (21:00 мск);
«Аль-Халидж» — «Аль-Фатех» (21:00 мск).
16 сентября, суббота:
«Абха» — «Аль-Иттифак» (15:00 мск);
«Аль-Хазм» — «Аль-Таи» (18:00 мск);
«Аль-Раед» — «Аль-Наср» (18:00 мск);
««Аль-Ахли» — «Аль-Таавун» (21:00 мск).
После пяти сыгранных туров таблицу возглавляет «Аль-Хиляль» с 13 очками. Столько же очков на счету «Аль-Таавуна». На последнем месте идёт «Аль-Хазм», имея в своём активе два очка.
Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.
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