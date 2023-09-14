Испанский суд отклонил жалобу «Реала» на новые требования Ла Лиги

Судебная жалоба мадридского «Реала» на новые требования Ла Лиги к доступу СМИ была отклонена Национальным судом. Суд счёл, что жалоба не вписывается в рамки уголовного кодекса и исключает преступления, связанные с недобросовестным администрированием. Об этом сообщает The Athletic.

Суд также отметил, что жалобу Мадрида на то, что новые меры были разработаны специально против него, трудно понять, поскольку 19 других клубов Ла Лиги, хотя некоторые из них и не столь велики, согласились с ними в ходе голосования перед сезоном-2023/2024.

Напомним, в начале августа стало известно о том, что в Ла Лиге изменили принцип распределения средств от ТВ-прав. В частности, речь идёт о распределении 25% от общих доходов (около € 130 млн), которое будет основываться на «социальном взаимодействии». Это подразумевает более открытый доступ для телевизионных камер, в том числе и в клубные раздевалки. Голосовал 21 участник (20 клубов и сама Ла Лига), против был только «Реал», а один неназванный клуб воздержался.

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