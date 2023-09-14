Карпин: защита «Ростова» без Осипенко – катастрофа. Терентьев в центре – безысходность

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об оборонительной линии своей команды.

Защита «Ростова» без Осипенко – катастрофа. Прежде всего он даёт опыт и уверенность. Играют 19-22 года три мальчика. А когда есть Осипенко – другая история. Терентьев в центре защиты – это безысходность», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал семь очков в семи матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, Карпин также возглавляет сборную России. С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).