Николай Поярков перешёл из «Ростова» в «Факел»
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Воронежский «Факел» пополнился защитником «Ростова» Николаем Поярковым. Клубы заключили соглашение о бесплатной аренде футболиста до конца сезона.
Крайний защитник Николай Поярков начинал заниматься футболом в академии «Спартака», затем перешёл в «Локомотив». Играл в юношеской лиге УЕФА, также выступал за «Казанку» в ПФЛ. В 2019 году подписал контракт с «Ростовом», но сезон-2019/2020 провёл в аренде в «Рубине» на правах аренды. Всего в составе ростовчан защитник принял участие в 37 встречах и не отметился результативными действиями.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 350 тыс., а действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
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