В «Зените» объяснили, почему убрали Александра Ерохина из заявки на сезон

В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» объяснили причину исключения из заявки на сезон полузащитника Александра Ерохина.
«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Сегодня, 14 сентября, 33-летний футболист появился в списке «отзаявок» на сайте Российской Премьер-Лиги.
Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.
Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
- 14 сентября 2023
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:03
-
15:02
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:50
-
14:29
-
14:22
-
14:19
-
14:10
-
14:05
-
13:56
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
12:56
-
12:45
-
12:45
-
12:42
-
12:41