Петржела: «Зенит» потерял Малкома — не самое лучшее трансферное окно для клуба

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела подвёл итоги летнего трансферного окна для сине-бело-голубых.

«Зенит» провёл не самое лучшее трансферное окно. Питерский клуб потерял этим летом своего лидера — Малкома. Но, с другой стороны, они продали его в Саудовскую Аравию за большие деньги. Эту сделку можно считать удачной. «Зенит» уже приспособился к игре без него. У меня нет сомнений в том, что клуб станет в очередной раз чемпионом страны», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, что летом «Зенит» не только продал Малкома в «Аль-Хиляль», но и приобрёл сербского защитника Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.