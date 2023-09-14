Василий Уткин покрасил волосы в жёлтый цвет. Фото

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин сменил имидж. Он покрасил волосы в жёлтый цвет в честь своего клуба «Эгриси», который играет в Медиалиге.

Фото: Скриншот из видео на YouTube-канале Василия Уткина

«Когда «Эгриси» играет в Медиалиге, у меня все мысли только об «Эгриси», поэтому у меня голова жёлто-черная», — сказал Уткин в видео в телеграм-канале «Эгриси».

Напомним, медийные футбольные клубы уже второй сезон подряд приглашаются в Кубок России, где стабильно проходят несколько стадий. Сейчас в Медиалиге выступают известные в прошлом футболисты из Российской Премьер-Лиги: Виталий Дьяков, Денис Глушаков, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Роман Павлюченко, Анатолий Катрич, Алексей Гасилин, Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко, Ника Пилиев и другие.