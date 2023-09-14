Экс-хавбек «Ливерпуля» Шелви стал игроком турецкого «Ризеспора»

Английский полузащитник Джонджо Шелви перешёл в «Ризеспор» из «Ноттингем Форест» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

31-летний хавбек выступал за «Ливерпуль» на протяжении трёх лет (с 2010 по 2013 год). В прошлом сезоне полузащитник перешёл из «Ньюкасла» в «Ноттингем».

Шелви провёл за «Ноттингем» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Ризеспор» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Ранее сообщалось о переходе в турецкий клуб нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча.