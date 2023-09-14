ЦСКА объявил об уходе Гайча в турецкий «Ризеспор»

ПФК ЦСКА объявил об уходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в турецкий «Ризеспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Перед уходом в аренду ПФК ЦСКА продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.

«Желаем Адольфо успехов в Турции!» — написала пресс-служба армейцев.

«Ризеспор» выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции и на данный момент идет на пятом месте в таблице.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что Гайч, будучи игроком ЦСКА, уже трижды отправлялся в аренду в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».