Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 4-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 сентября, стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Баварии» и «Байера». Остальные матчи пройдут 16 и 17 сентября.
Полное расписание матчей 4-го тура Бундеслиги:
15 сентября, пятница:
«Бавария» — «Байер» — 21:30 мск.
16 сентября, суббота:
«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — 16:30 мск;
«Кёльн» — «Хоффенхайм» — 16:30 мск.
«Майнц» — «Штутгарт» — 16:30 мск;
«Лейпциг» — «Аугсбург» — 16:30 мск;
«Фрайбург» — «Боруссия Дортмунд» — 16:30 мск;
«Бохум» — «Айнтрахт» — 19:30 мск;
17 сентября, воскресенье:
«Хайденхайм» — «Вердер» — 16:30 мск;
«Дармштадт» — «Боруссия Мёнхенгладбах» — 18:30 мск.
По итогам первых трёх туров «Бавария» и «Байер» имеют в своём активе по девять очков и возглавляют турнирную таблицу. На последнем месте идёт «Дармштадт» с нулём очков.
- 15 сентября 2023
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