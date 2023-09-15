Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 4-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 15 сентября, стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Баварии» и «Байера». Остальные матчи пройдут 16 и 17 сентября.

Полное расписание матчей 4-го тура Бундеслиги:

15 сентября, пятница:

«Бавария» — «Байер» — 21:30 мск.

16 сентября, суббота:

«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — 16:30 мск;

«Кёльн» — «Хоффенхайм» — 16:30 мск.

«Майнц» — «Штутгарт» — 16:30 мск;

«Лейпциг» — «Аугсбург» — 16:30 мск;

«Фрайбург» — «Боруссия Дортмунд» — 16:30 мск;

«Бохум» — «Айнтрахт» — 19:30 мск;

17 сентября, воскресенье:

«Хайденхайм» — «Вердер» — 16:30 мск;

«Дармштадт» — «Боруссия Мёнхенгладбах» — 18:30 мск.

По итогам первых трёх туров «Бавария» и «Байер» имеют в своём активе по девять очков и возглавляют турнирную таблицу. На последнем месте идёт «Дармштадт» с нулём очков.