«Нефтехимик» пополнился полузащитниками «Крыльев Советов» и «Уфы»

Нижнекамский «Нефтехимик» в последний день работы трансферного окна на своём официальном сайте объявил о переходе в команду двух полузащитников. Состав клуба Первой лиги пополнили 23-летние Данил Липовой из «Крыльев Советов» и Данила Емельянов из «Уфы».

Липовой во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Волгарь» в МЕЛБЕТ-Первой лиге, где провёл за астраханцев 14 матчей и забил три мяча. Хавбек играл в Российской Премьер-Лиге за четыре клуба: московское «Динамо», «Химки», «Оренбург» и «Крылья Советов». Суммарно он провёл в чемпионате России 37 матчей.

Липовой является выпускником Академии футбола «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Он дважды становился бронзовым призёром молодёжного первенства РПЛ в составе бело-голубых. В этом турнире сыграл 47 матчей и забил 11 голов в составе «Динамо» и «Оренбурга».

Емельянов ранее уже выступал за «Нефтехимик». Он сыграл за команду 25 матчей и забил пять мячей.

Полузащитник является воспитанником школы ФК «Уфа». За главную команду он сыграл 65 матчей, 23 из которых в Российской Премьер-Лиге. Забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

За «Уфу-молодежную» и «Уфу-2» Емельянов провёл 90 матчей, 13 раз поразил ворота соперников и сделал четыре раза ассистировал партнёрам. Также он некоторое время выступал за «Волгарь».