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Роберт Левандовски заявил, что перестал быть «машиной» после перехода в «Барселону»

Роберт Левандовски заявил, что перестал быть «машиной» после перехода в «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о возможности перехода в Саудовскую Аравию или МЛС.

«Саудовская Аравия? Сейчас я даже не думаю об этом. Я очень счастлив в «Барселоне», в команде, в городе, со своей семьей. Как человек я счастлив. До «Барселоны» я был «машиной», здесь я стал больше человеком. У меня здесь двухлетний контракт с опцией продления. До пандемии коронавируса идея МЛС прочно сидела у меня в голове. Но почему-то потом я передумал. После главы в «Барселоне» такое трудно себе представить», — приводит слова Левандовского AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Левандовски провёл 8 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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