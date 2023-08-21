Роберт Левандовски уже не тот. Может быть, стоило уехать в Саудовскую Аравию?

Роберт Левандовски — один из немногих известных футболистов, кто, несмотря на интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, наотрез отказался этим летом менять прописку. По некоторой информации, он отклонил предложение о трёхлетнем контракте с зарплатой в размере € 100 млн в год.

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34-летний футболист предпочёл продолжить выступать на высоком уровне. Он отметил, что чувствует себя отлично и пока не думает о завершении карьеры игрока. Надолго ли знаменитому поляку хватит воодушевления и чего он сможет достичь в новом сезоне? Давайте попробуем это выяснить!

Гюндоган составит подспорье Левандовскому

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0). Встреча стала первой официальной для новобранца сине-гранатовых Илкая Гюндогана. Бывший капитан «Манчестер Сити» выступил не лучшим образом, равно как и Левандовски.

Немец, сильной стороной которого является создание опасных моментов, практически не обострял. У поляка было очень мало шансов отличиться. Единственный запомнившийся момент с его участием — удар на 82-й минуте игры. Левандовски сумел перебросить мяч через голкипера, но он летел слишком медленно. Защитник соперника выбил его с ленточки.

Ранее Гюндоган рассказывал, что видел, как глаза Роберта горели, когда речь шла о каталонской команде. Это было ещё до того, как Илкай перешёл в её состав. Полузащитник подчеркнул, что Левандовскому очень сильно нравится быть частью «Барселоны». Сколько времени поляку и немцу потребуется для того, чтобы найти общий язык на поле?

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У Хави вряд ли уйдёт много времени на то, чтобы встроить победителя минувшего розыгрыша Лиги чемпионов в свою систему. Гюндоган очень опытный и высококлассный футболист. Скорее всего, он порадует болельщиков результативностью уже в ближайшем будущем.

Левандовски стал предсказуемым?

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании 34-летний нападающий стал лучшим бомбардиром. Он записал на свой счёт 23 забитых мяча и семь результативных передач. Если бы не спад в середине сезона, Роберт забил бы ещё больше. Он упустил больше всех голевых моментов среди игроков топ-5 лиг в 2022 году.

Хави выстроил игру «Барсы» так, что Левандовски стал ключевой фигурой. Но если в начале сезона клубы Ла Лиги не знали, за счёт чего можно остановить поляка, то спустя некоторое время они привыкли к стилю Роберта и результативность резко снизилась. В 22 последних турах он забил только 10 голов, а также отдал три голевые передачи.

Поставить на то, что Левандовски забьёт в сезоне-2023/2024 в Ла Лиге меньше 24.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Дело ещё в том, что летом «Барсу» покинул один из лучших ассистентов — Усман Дембеле. В 25 матчах в прошлом розыгрыше чемпионата Испании он отдал семь результативных передач. Без его подспорья Роберту забивать будет труднее.

Время Левандовского подходит к концу

Ещё один критерий, который свидетельствует в пользу того, что результативность Роберта снизится, — это возраст. Форвард пребывает в хорошей форме, но ему уже 34 года. Не исключено, что в дальнейшем его тонус будет постепенно ухудшаться. Поставить на то, что Левандовски отдаст в сезоне-2023/2024 меньше 6.5 результативной передачи, можно с коэффициентом 1.75.

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Раздача голевых пасов никогда не была сильной стороной Роберта. Только в одном из четырёх последних сезонов он отдал больше четырёх результативных передач — как раз в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. Причём две из семи он отдал на перешедшего в состав «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Левандовски — всё равно легенда

В любом случае Роберт заслуживает особого уважения за то, что решил продолжить карьеру на высоком уровне и постараться выиграть ещё трофеи вместе с «Барселоной». Ввиду ранее упомянутых причин ему вряд ли удастся повторить личные достижения минувшего сезона, но забьёт поляк наверняка немало. Порох у него ещё имеется.

Кроме того, Левандовски — большой мастер. Даже если он уступит звание лучшего бомбардира чемпионата Испании кому-то другому, для «Барселоны» его вклад в успехи в любом случае будет очень важен. Роберт — прирождённый лидер. Остаётся лишь наслаждаться его игрой, пока есть такая возможность.

Ставка 1: Левандовски забьёт меньше 24.5 мяча за 1.85.

Ставка 2: Левандовски отдаст меньше 6.5 результативной передачи за 1.75.

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