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Нападающий «Балтики» Энрикес восхитился лидерскими качествами Сергея Игнашевича

Нападающий «Балтики» Энрикес восхитился лидерскими качествами Сергея Игнашевича
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Новичок «Балтики» нападающий Анхело Энрикес поделился впечатлениями от сотрудничества с Игнашевичем.

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и это хорошо. Даже если мы немного устаём, это поможет нам развиваться в дальнейшем. Каждой команде нужно иметь сильного лидера. Игнашевич относился к этой категории игроков и таким же стал тренером. Да, действительно, он строгий, каким и положено быть хорошему тренеру. Следит за тем, чтобы мы были сконцентрированы и выполняли всё, что от нас требуют. Знаю, что наш тренер — легенда ЦСКА. Он рассказывал о своей карьере в этом клубе. А ещё спрашивал у меня про Марка Гонсалеса, с которым они играли вместе», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. В первый сезон под руководством 44-летнего специалиста команда заняла 10-е место в Первой лиге, а уже на второй вышла в РПЛ со второго места, набрав 67 очков. Таким образом, «Балтика» вернулась в высший чемпионат спустя 25 лет. Контракт Игнашевича с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне после семи туров «Балтика» занимает 16-е место с тремя очками. На 15-й строчке расположился воронежский «Факел» (4 очка).

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