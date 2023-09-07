Мусаев рассказал о советах Игнашевича перед приездом в сборную России

Нападающий «Балтики» и сборной России Тамерлан Мусаев рассказал о разговоре с главным тренером клуба из Калининграда перед приездом в национальную команду.

«Я из небольшого пригорода в Дагестане. Оттуда почти все позвонили или написали, отвечал два дня на эти сообщения. Очень много, думаю, что человек 150 написало. Думаю, что мне ещё многого предстоит добиться, чтобы такие люди обо мне узнали.

Как только закончился матч, мы отпраздновали победу, а через десять минут Игнашевич ко мне подсел и начал давать советы: как себя вести, как тренироваться, на что там обратят внимание в первую очередь. Вот такие советы дал сразу.

Он сказал, что не надо стесняться, не надо скромничать. Если что-то непонятно, то надо подойти к тренерскому штабу, и они всё подскажут. И не надо быть чересчур скромным на поле. И сказал: «Как тебя быстро вызвали, так могут и больше не вызывать, будут смотреть на твою ментальность», – приводит слова Мусаева пресс-служба РФС.