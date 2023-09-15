Анхело Энрикес: надеюсь, что русская зима похожа на польскую

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о русской зиме.

«Конечно, я слышал о русской зиме, ха-ха. Это одна из тех вещей, о которой ты спрашиваешь перед переездом. Если в Калининграде ситуация в этом плане нормальная, то в других городах будет холоднее! Но я уже жил в странах с холодным климатом. Например, в Польше. Надеюсь, что русская зима похожа на польскую. По мне, лучше лёгкий мороз, чем жара», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».