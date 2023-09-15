«Когда Фергюсон входил, все замолкали». Один из самых неожиданных трансферов лета в РПЛ

В летнее трансферное окно «Балтика» подписала статусного новичка. Прежде чем переехать в Россию, чилийский нападающий Анхело Энрикес успел засветиться в главных европейских клубных турнирах — Лиге чемпионов и Лиге Европы, потренироваться под руководством сэра Алекса Фергюсона и даже сыграть против Лионеля Месси.

О европейской карьере, переходе в «Балтику» и будущем в России Энрикес рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Фанаты «Балтики» гонят нас вперёд, поддержка — супер!»

— Ваш трансфер многих удивил. Объясните, чем руководствовались, принимая предложение клуба-новичка РПЛ?

— РПЛ — интересная лига. Я хотел попробовать себя здесь, когда ещё был в Польше. Чувствую, что в России серьёзный чемпионат. Даже несмотря на то что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. Я был мотивирован приехать сюда.

— Расцениваете РПЛ как трамплин, чтобы вернуться в топ-5 лиг?

— Да, было бы круто. Думаю, это возможно. Но сейчас я сконцентрирован на том, чтобы хорошо показать себя в России. Здесь всё отлично!

— Были ли у вас предложения из других лиг?

— Да. Но, всё взвесив, я счёл предложение «Балтики» лучшим и самым интересным!

— И какие первые впечатления от РПЛ?

— Уже убедился, что это конкурентоспособный чемпионат. Здесь много хороших клубов и футболистов. Плюс отличные стадионы. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. У нас не очень получается в чемпионате, но зато мы хорошо выступаем в Кубке России. В команде отличная атмосфера. Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе — супер!

— Но в РПЛ у «Балтики» всего три очка в семи матчах. Разочарованы результатом?

— Да, я чувствую, что мы недобрали очков. В некоторых играх нам не повезло, где-то ещё что-то помешало. Но мы близки к тому, чтобы улучшить свои результаты.

Болельщики «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

— Какая у команды цель на сезон?

— Выиграть столько матчей, сколько возможно. Будет здорово сыграть перед нашими болельщиками. Тем более впереди много домашних матчей. Будем делать всё возможное, чтобы побеждать и показывать свои лучшие качества.

— Как насчёт личных целей?

— Цели — играть в старте, забивать как можно больше, оставаться здоровым, по возможности обойтись без травм. В прошлом сезоне у меня было семь мячей — постараюсь улучшить этот показатель.

— В чëм нужно прибавить «Балтике», чтобы избежать вылета из РПЛ?

— Думаю, мы сможем остаться. Конечно, прибавлять надо как в обороне, так и в нападении. Нужно концентрироваться на моментах без мяча, улучшать реализацию. Особенно это важно в матчах с грандами, ведь они не будут нас жалеть и сделают всё, чтобы наказать за ошибку. Надо на 100% держать концентрацию, быть агрессивными и эффективными.

«Игнашевич спрашивал про Марка Гонсалеса»

— Как вам работается с Сергеем Игнашевичем?

— Тренировки по-настоящему интенсивные, и это хорошо. Даже если мы немного устаём, это поможет нам развиваться в дальнейшем. Каждой команде нужно иметь сильного лидера. Игнашевич относился к этой категории игроком и таким же стал тренером.

— Строгий тренер?

— Да, действительно, он строгий, каким и положено быть хорошему тренеру. Следит за тем, чтобы мы были сконцентрированны и выполняли всё, что от нас требуют.

— Знаете, что он легенда ЦСКА?

— Да, он рассказывал о своей карьере в ЦСКА. А ещё спрашивал у меня про Марка Гонсалеса, с которым они играли вместе.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«РПЛ и сегодня — одна из лучших лиг в Европе»

— Как оцените уровень РПЛ?

— Перед всей этой политической ситуацией РПЛ считалась шестой лигой мира. К сожалению, в последнее время некоторые игроки покинули чемпионат, и их можно понять. Но уровень чемпионата всё равно остался высоким. РПЛ и сегодня — одна из лучших лиг.

— Какие-то команды удивили?

— Все большие российские клубы располагают интересными игроками. Как я уже сказал, они не прощают ошибок. Я уже сыграл против «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Зенита». Эти команды по-настоящему сильны, их класс примерно одинаков. Я был впечатлён их уровнем игры.

— Знаете, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом?

— Да. Но, возможно, в этом году в чемпионате обострится конкуренция, больше команд будут бороться за титул. Рано говорить, кто станет чемпионом в этот раз.

— Свой первый гол в России вы забили «Спартаку». Почувствовали, что это особенный клуб — с большим количеством фанатов, невероятной атмосферой, огромным стадионом?

— Да, я знаю этот клуб, его историю. Но атмосфера была не очень хорошей, потому что стадион, к сожалению, не был заполнен. Однако я всё равно ощущал, что забил одному из самых больших российских клубов. Горжусь тем, что удалось отличиться. Жаль, что мы не выиграли, поэтому не так важно, забил я или нет.

— Что думаете о системе Fan ID? Многим фанатам и футболистам не нравится это нововведение.

— Я недавно приехал в Россию и не знаю полной истории. Слышал, что против паспорта болельщика выступают многие люди. Возможно, стране это важно для соблюдения безопасности.

— В Хорватии или в других лигах есть что-то подобное?

— Нет, но в каждой стране свои порядки, свои меры обеспечения безопасности на стадионах.

«СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда»

— Вам нравится в Калининграде?

— Да, наслаждаюсь жизнью в этом городе. Мне всё нравится! По крайней мере, летом здесь хорошая погода. Мне комфортно. Пока я не перевёз свою семью в России, но уверен, что отлично проведу время. В городе куча мест, куда можно сходить.

— Появились любимые?

— А я ещё не успел всё посмотреть. Нужно было много дел уладить после переезда: найти жильё, оформить документы, необходимые для работы в России, завести банковский счёт и так далее.

Анхело Энрикес Фото: ФК «Балтика»

— Из увиденных вами городов Калининград — самый красивый?

— Опять-таки, я не так много видел. Когда мы ездим по стране, наш путь примерно такой: отель — стадион — аэропорт. Пока я бы сказал, что Калининград — самый красивый город.

— Что больше всего удивило в России?

— Мне нравится страсть, которая есть у людей касаемо футбола. Куда бы ты ни пришел, люди любят этот вид спорта. Как дети, так и пожилые. Нравятся стадионы, они красивые. Это одна из вещей, которые поразили больше всего. А ещё удивило, что все люди приветливые. Со стороны русские кажутся холодными, но в действительности всё наоборот! Меня очень мило встретили.

— Ещё один стереотип: в России сейчас опасно жить. Согласны?

— Я так не считаю. Соцсети часто распространяют фейки. Не знаю, как в других местах, но здесь у меня не было никаких проблем. Чувствую себя комфортно и в безопасности.

— Что слышали о России перед тем, как присоединились к «Балтике»?

— Я разговаривал с некоторыми футболистами, которые играли здесь ранее. Они сказали то же самое, о чём и я говорю. СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда. Я не видел никаких проблем для перехода.

— С кем именно советовались?

— С Виктором Мендесом, Маркосом Гильерме, Моро тоже помог. С Николой мы вместе играли в загребском «Динамо». Он охарактеризовал свой опыт в России как очень хороший, у него не было никаких проблем. Ему понравились и город, и клуб.

Калининград — самый красивый город Фото: РИА Новости

«Надеюсь, русская зима похожа на польскую»

— Знаете, что зимой в России очень холодно?

— Конечно, ха-ха. Это одна из тех вещей, о которых ты спрашиваешь перед переездом. Если в Калининграде ситуация в этом плане нормальная, то в других городах будет холоднее! Но я уже жил в странах с холодным климатом. Например, в Польше. Надеюсь, русская зима похожа на польскую. По мне, лучше лёгкий мороз, чем жара.

— Планируете перевезти семью в Калининград?

— Моя девушка приедет, как только получит визу. А в будущем, возможно, и родители меня навестят.

— Вам интересна российская культура?

— Конечно! Каждый раз, когда еду в новую для себя страну, я пытаюсь учить её язык, узнаю́ об истории. Хочется поехать в Москву или Петербург, это очень красивые города.

— Русский язык очень сложный!

— Знаю, особенно алфавит. Он совершенно другой! Но я жил в Хорватии, Польше, а некоторые их слова похожи на ваши. Я уже знаю несколько слов на русском, однако мне нужно ещё много учиться, чтобы понимать речь.

— Планируете задержаться в России надолго?

— Почему нет? Мне интересно здесь. В РПЛ можно расти и развиваться. Было бы хорошо, чтобы российские клубы ещё вернули в еврокубки.

«Руни и ван Перси спокойно общались с молодыми»

— Расскажите о времени в «Манчестер Юнайтед».

— Это было давно. После полугода в резервной команде меня отправили в аренду в «Уиган». По возвращении я провёл предсезонную подготовку с первой командой «Манчестера» и снова уехал в аренду, на этот раз в «Сарагосу». Вот и всё. Карьера в «МЮ» получилась короткой. Бóльшую часть времени я провёл с командой до 21 года. Лишь иногда тренировался с основой. Безусловно, это превосходный опыт. Играть с легендами мирового футбола незабываемо. К сожалению, это был недолгий период. Хотелось, чтобы он продлился дольше.

— Гордитесь тем, что побывали в таком большой клубе?

— Конечно! До сих пор думаю, что в 18 лет попасть туда — достижение. Горжусь, даже несмотря на то что не удалось сыграть больше.

— Почему не удалось зацепиться за шанс?

— Разные причины. Я был молод, а в первой команде было не так много места. Хотел играть, поэтому ушёл в аренду. Когда в команде столько больших игроков, очень сложно пробиться.

Алекс Фергюсон Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

— Каким запомнился Фергюсон?

— Этого человека уважают абсолютно все. Когда он заходил в раздевалку, все сразу замолкали. Он от каждого требовал выкладываться на 100% в любой игре.

— Лучшее воспоминание из Манчестера?

— Предсезонная игра за основу, когда я забил АИКу. Даже несмотря на то что тогда была всего лишь товарищеская игра. Буду помнить это всю жизнь.

— Вы делили раздевалку с Руни и ван Перси. Какими они были?

— В Чили я видел их только по телевизору. И тут они — вживую передо мной! Невероятно. Учиться у таких мастеров было очень приятно. А в жизни они оказались хорошими людьми. Несмотря на свою известность, спокойно общались с молодыми.

Делил раздевалку с Руни и ван Перси Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Я вышел на замену, и мы победили команду Месси»

— Лучший игрок, с которым пересекались на поле?

— Месси! В финале Кубка Америки 2015 года я вышел в дополнительное время. Полный стадион, невероятная атмосфера, играли против одной из лучших сборных мира — отличный опыт. Приятно, что удалось ещё и победить.

— Месси и его партнёры тогда плакали.

— Да, у них собралась отличная команда. Но у нас была не хуже. Обыграть Аргентину — большое достижение.

— Общаетесь с кем-то из Англии?

— Иногда переписываемся с Фабио и Рафаэлом, поддерживаю хорошие отношения с ними. Плюс Андреас Перейра. Однажды писал Андеру Эррере, мы подписаны друг на друга. В Англии хорошо общался с де Хеа, Чичарито, Антонио Валенсией, в общем, со всеми испаноговорящими.

— По уровню между АПЛ и РПЛ — пропасть?

— На данный момент РПЛ не такая сильная, как была. Сложно сравнивать, но, наверное, разница не такая большая. Однако АПЛ в принципе одна из лучших лиг мира.

Лионель Месси Фото: Raul Sifuentes/LatinContent via Getty Images

«Хотелось бы вернуться в Лигу чемпионов»

— Что запомнилось из хорватского периода?

— Загребское «Динамо» дало мне возможность поучаствовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Незабываемое время! Там я провёл свой лучший год. Забил множество голов, мы завоевали титул, отличался в Лиге Европы. Этот клуб навсегда останется в моём сердце.

— Скучаете по тем временам?

— Конечно, хотелось бы вернуться в Лигу чемпионов. Я не совсем доволен своими выступлениями в этом турнире. Можно было лучше.

— Кто больше всего впечатлил в Лиге чемпионов?

— «Бавария» Гвардиолы. С ними было невероятно сложно. Левандовски, Мюллер, Нойер — сплошные звёзды! Да и в командном отношении «Бавария» тех лет была очень сильна. А у «Арсенала» были Озил, Алексис Санчес. Удалось также поиграть против «Ювентуса», «Севильи», «Олимпиакоса».

— Самый крутой защитник, против которого играли?

— Однажды в Лиге Европы я пересёкся с ван Дейком. С ним было невероятно тяжело. Сейчас он доказывает свой класс.

— РПЛ сильнее хорватского чемпионата?

— Думаю, да. Плюс в хорватской лиге меньше клубов. За титул обычно борются «Риека», «Хайдук», загребское «Динамо» и «Осиек». В России больше команд, стадионы и инфраструктура в целом лучше.

— В сборной Чили вы поиграли с Видалем, Санчесом, Браво. Кто самый харизматичный?

— Все отличные ребята, сложно выбрать одного. В сборной собраны разные личности. Одно удовольствие смотреть за тем, как они играют. Эти ребята всегда хотят быть лучшими, никогда не сдаются и подают прекрасный пример молодым. Они показывают, что парни из Чили способны играть на высшем уровне.

— Из России реально получить вызов в сборную? В Чили следят за РПЛ?

— Да, конечно, следят. В эту паузу Виктора Мендеса вызывали в сборную. Если я буду забивать голы, возможно, и меня тоже пригласят. Им нужен забивной нападающий.