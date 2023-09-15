Нападающий «Балтики»: РПЛ сильнее чемпионата Хорватии

Чилийский нападающий «Балтики» и бывший форвард «Динамо» Загреб Анхело Энрикес сравнил чемпионаты России и Хорватии.
«Думаю, РПЛ сильнее хорватского чемпионата. Плюс в хорватской лиге меньше клубов. За титул обычно борются «Риека», «Хайдук», «Динамо Загреб» и «Осиек». В России больше команд, стадионы и инфраструктура в целом лучше», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».
После семи туров «Балтика» занимает 16-е место с тремя очками. На 15-й строчке расположился воронежский «Факел» (четыре очка). В следующем туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Игнашевича на своём поле примет «Ростов».
- 15 сентября 2023
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