Сегодня, 15 сентября, состоялась жеребьёвка 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Одним из центральных противостояний на этой стадии станет матч медийной команды 2DROTS и подмосковных «Химок», которые до недавнего времени выступали в Российской Премьер-Лиге.

Результаты жеребьёвки 1/32 финала Пути регионов Кубка России:

«Леон Сатурн» – «Арсенал»

«Форте» – «Динамо Махачкала»

«Кубань» – «Амкар»

2DROTS – «Химки»

«Уфа» – «Торпедо»

«Луки-Энергия» – «Енисей»

«Динамо Брянск» – «Шинник»

«Динамо Владивосток» – «Тюмень»

«СКА Ростов» – «Нефтехимик»

«КАМАЗ» – «Ленинградец»

«Ротор» – «Алания»

«Знамя Труда» – «Волгарь»

«Биолог» – «Черноморец»

«Текстильщик» – «Родина»

«СКА Хабаровск» – «Сокол»

«Рязань» – «Акрон»