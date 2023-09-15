Результаты жеребьёвки 1/32 финала Пути регионов Кубка России
Поделиться
Сегодня, 15 сентября, состоялась жеребьёвка 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Одним из центральных противостояний на этой стадии станет матч медийной команды 2DROTS и подмосковных «Химок», которые до недавнего времени выступали в Российской Премьер-Лиге.
Результаты жеребьёвки 1/32 финала Пути регионов Кубка России:
«Леон Сатурн» – «Арсенал»
«Форте» – «Динамо Махачкала»
«Кубань» – «Амкар»
2DROTS – «Химки»
«Уфа» – «Торпедо»
«Луки-Энергия» – «Енисей»
«Динамо Брянск» – «Шинник»
«Динамо Владивосток» – «Тюмень»
«СКА Ростов» – «Нефтехимик»
«КАМАЗ» – «Ленинградец»
«Ротор» – «Алания»
«Знамя Труда» – «Волгарь»
«Биолог» – «Черноморец»
«Текстильщик» – «Родина»
«СКА Хабаровск» – «Сокол»
«Рязань» – «Акрон»
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:09
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:21
Партнерский контент