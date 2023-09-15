Стало известно, когда пройдёт первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в нынешнем сезоне

Стало известно, когда состоится первый матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» в сезоне-2023/2024.

Первое «эль класико» пройдёт 28 октября в Барселоне. Начало игры, которая состоится в рамках чемпионата Испании, запланировано на 18:15 по московскому времени. Напомним, «Барселона» опережает «Реал» по числу побед в очных противостояниях — 102 раза побеждали сине-гранатовые, 101 победа на счету мадридцев.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 12 очков в четырёх стартовых матчах сезона. «Барселона» располагается на третьей строчке, отставая от «Реала» на два очка. В следующем, 5-м туре «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Барселона» встретится с «Бетисом».