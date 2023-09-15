Впервые за последние 5 сезонов летний трансферный баланс РПЛ находится в плюсе
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Интернет-портал Transfermarkt рассмотрел итоги летних трансферных окон для Российской Премьер-Лиги по доходам, затратам и трансферным прибылям/убыткам за последние десять лет.
В прошедшее трансферное окно клубы чемпионата России суммарно потратили € 98,3 млн на новых футболистов, а заработали с продаж € 124 млн. Это позволило закончить период переходов с положительным балансом в € 25,7 млн.
Стоит отметить, что предыдущие четыре летних трансферных окна РПЛ заканчивала с отрицательным балансом.
Самым прибыльным оказался сезон-2015/2016. В то летнее трансферное окно прибыль составила — € 34,6 млн. Самым убыточным стало лето сезона-2019/2020. Тогда клубы российского чемпионата ушли в минус на € 181,3 млн.
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