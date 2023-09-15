Талалаев — о матче с 2DROTS: с уважением отношусь к Кузнецову и его клубу

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев заявил, что в матче четвёртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России с медиаклубом 2DROTS даст шанс игрокам, которые имели мало игровой практики. Кроме того, «Химки» предложили сопернику сыграть на своей арене.

«Как отнёсся к результатам жеребьёвки? Спокойно. У нас вот только тренировка закончилась — сообщили. А что, как-то должен был отнестись по-особому? Нам всё равно, на кого мы попали. У нас будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики. Мы уважаем своих футболистов и уже заранее об этом им сказали.

Видел ли игры 2DROTS? Только одну, когда они вдесятером победили в финале МКС. Когда Дмитрий Кузнецов, проигрывая, перестроил команду. Один профессиональный тренер Медиалиги выиграл кубок за счёт того, что профессионал. С уважением отношусь к Диме и к его клубу.

Согласился бы сыграть за Полярным кругом, как кировское «Динамо»? Нет-нет, мы уже предложили им сыграть на своём стадионе, чтобы они не тратили деньги. У нас большая хорошая арена, а у соперников много болельщиков — пусть приходят, давайте играть в Химках!» – сказал Талалаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, матч 2DROTS с «Химками» в Кубке России состоится в конце сентября.