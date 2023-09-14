Талалаев ответил Быстрову, который назвал его плаксой

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на слова экс-футболиста сборной России, а ныне телеэксперта Владимира Быстрова. Напомним, в мае 2023 года Быстров назвал Талалаева плаксой после того, как тренер критиковал судей.

«У нас не было никакой войны. Он комментирует своё видение. С его колокольни видно только вот так. А мы работаем потихонечку, делаем своё дело. Когда спрашивают, иногда тоже что‑то комментируем», — сказал Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона подмосковный клуб вылетел из РПЛ. Сейчас «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после девяти матчей. Лидирует во втором по значимости дивизионе страны «Алания» (20).