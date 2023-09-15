Пеллегрини — о переходе Фелипе в «Аль-Иттихад»: всё из-за экономической ситуации в клубе

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал переход 27-летнего итальянского защитника Луиса Фелипе в саудовский «Аль-Иттихад».
«Это тема, которую стоит прояснить. Между клубом и мной нет никакого конфликта по этому поводу. Продажа Луиса Фелипе кажется мне чрезвычайно позитивной в том смысле, что он пришёл в клуб бесплатно, а ушёл из него за € 22 млн. Я нахожу крайне позитивным то, что делал наш спортивный директор Антонио Кордон в предыдущих сезонах, ведь при нём были почти нулевые затраты. Этот трансфер произошёл из-за экономической ситуации в клубе, однако спортивные цели также важны, и я надеюсь, что подобная ситуация не отразится на результатах», – приводит слова Пеллегрини Marca.
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