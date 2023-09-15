Женская команда «Зенита» вышла в финал Кубка России

Женская команда санкт-петербургского «Зенита» стала первым финалистом Winline Кубка России, сегодня, 15 сентября, в матче 1/2 финала переиграв «Звезду-2005» с минимальным счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Смена».
Единственный в матче гол на 33-й минуте забила Лина Якупова с передачи Алёны Андреевой.
Женская команда «Зенита» третий сезон подряд выходит в финал Кубка России. Соперника по финалу сине-бело-голубые узнают завтра, 16 сентября, когда состоится второй полуфинальный матч, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА.
Отметим, что «Зенит» проиграл оба финала Кубка России по футболу среди женских команд. В 2021 году трофей завоевали футболистки «Локомотива» (1:0), а в 2022 году триумф праздновала женская команда московского ЦСКА (2:1).
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