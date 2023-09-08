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Женский «Зенит» сыграл вничью со «Звездой-2005» в матче Суперлиги

Женский «Зенит» сыграл вничью со «Звездой-2005» в матче Суперлиги
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Завершился матч 20-го тура женской Суперлиги, в котором встречались пермская «Звезда-2005» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлией Веселовой. Итоговый результат — 1:1.

На 30-й минуте счёт открыла полузащитница «Зенита» Мари-Энн Эзенагу. На 62-й минуте ответный мяч хозяек забила нападающая София Шишкина.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 54 очка после 20 матчей. «Звезда-2005» находится на пятой строчке, заработав 32 очка. Лидирует ЦСКА (54).

В следующем туре Суперлиги «Зенит» отправится в гости к «Ростову», а «Звезда-2005» — к самарским «Крыльям Советов». Матчи запланированы на 30 сентября.

Россия - Суперлига (ж) . 20-й тур
08 сентября 2023, пятница. 16:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
1 : 1
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Эзенагу – 30'     1:1 Шишкина – 62'    
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