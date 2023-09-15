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Кобелев: с такими тратами «Динамо» должно претендовать минимум на тройку

Кобелев: с такими тратами «Динамо» должно претендовать минимум на тройку
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых.

«Трансферная кампания «Динамо» была проведена масштабная, вложено очень много денег. С такими тратами команда должна претендовать минимум на тройку. Что касается футболистов, то вряд ли большое количество людей видело их в деле, потому что рынок специфический. Будем смотреть, как они себя покажут в России. Карраскаль? Мы его видели, но по нему тоже двоякое впечатление. Начало его карьеры в ЦСКА и конец — противоположные.

Повторюсь, что «Динамо» потратило огромные деньги для РПЛ, вряд ли кто-то, кроме «Зенита», ещё может позволить себе такие траты. По количеству и качеству игроков «Динамо» находится в первой тройке. Конечно, я позитивно смотрю на то, что даже в такое время клуб способен тратить такие деньги. Я по-хорошему завидую тренеру, который может работать с такими футболистами. Чтобы быть конкурентоспособными, надо тратить сопоставимые деньги с «Зенитом», — приводит слова Кобелева Legalbet.

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